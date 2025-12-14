Erciyes’te Türkiye’nin En Gelişmiş Yapay Karlama Sistemiyle Sezon Uzuyor

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alarak, Türkiye’nin en gelişmiş yapay karlama altyapısıyla kar yağışı olmasa dahi pistleri açık tutuyor. Sistem, merkezde sezonun uzamasını sağlayarak kayakseverlere daha uzun süre hizmet sunuyor.

Güçlü Teknolojik Altyapı ve Kapasite

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde uluslararası bir kış turizmi merkezi olan Erciyes’te, gece gündüz aralıksız olarak suni karlama çalışmaları yürütülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. bünyesindeki 154 adet suni karlama makinesi, doğal kar beklentisine bağlı kalmadan pistleri kayak yapmaya hazır hale getiriyor.

Dayanıklı Pistler ve Uzayan Sezon

Sistemin ürettiği suni karın daha yüksek donma özelliği sayesinde pistlerde dayanıklılık artarken, kayak sezonu da ilkbaharın sonlarına kadar uzayabiliyor. Erciyes’te saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesi bulunuyor.

Su Kaynakları ve Yaygın Kullanım

Toplam 26 milyon metrekare alana kurulu Erciyes Dağı’nda pistlerin %60’ında suni karlama sistemi yer alıyor. Ana giriş noktaları ve halk tarafından yoğun kullanılan pistlerin tamamında bu altyapı mevcut. Sistem, Tekir Göleti ile Hacılar Kapı'daki suni göletten beslenen iki ana su kaynağıyla destekleniyor.

Yetkililerden Değerlendirme

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes Master Planı’nın profesyonel bir anlayış ve güçlü danışmanlık altyapısıyla hazırlandığını belirterek, "Suni karlama sistemleri bugün dünyanın önde gelen kayak merkezleri için vazgeçilmezdir. Küresel ısınma tehdidiyle birlikte kar yağışının azalması, kayak merkezleri için önemli bir risk oluşturuyor. Bu riskin teknolojik anlamda tek çözümü suni karlama sistemleridir" dedi.

Akşehirlioğlu ayrıca, Avrupa Alpleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen kayak merkezlerinde yoğun şekilde kullanılan bu sistemler sayesinde merkezlerin ‘kar garantili’ hizmet verdiğini ve Erciyes’in Türkiye’deki en gelişmiş suni karlama altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

SAATTE 9 BİN METREKÜP KAR ÜRETME KAPASİTESİNE SAHİP SİSTEM SAYESİNDE ERCİYES’TE SEZON İLKBAHARIN SONLARINA KADAR UZUYOR.