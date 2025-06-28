Bakan Yumaklı'dan Bilecik'teki Yangınlar Hakkında Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'teki Yangınlar Üzerine Bilgilendirme Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te yangınlarla ilgili yaptığı açıklamalarda, son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısının 150 olduğunu belirtti. Verdiği bilgiye göre, bunlardan yalnızca 83’ü bugün gerçekleşti. Şu an itibariyle ülke genelinde 8 aktif yangın bulunduğunu ifade eden Yumaklı, bunlardan 4’ünün kısmen kontrol altına alındığını aktardı.

Bölgedeki Yangınların Yayılması

Bakan Yumaklı, yangının Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başladığını ve Bilecik tarafına doğru yayılarak Gölpazarı ilçesini ciddi şekilde etkilediğini açıkladı. Yangınların yayılma hızı nedeniyle, gece boyunca söndürme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Yumaklı, Bolu Göynük ve Bilecik Osmaneli gibi bölgelerde de yeni yangınların çıktığını belirterek, şu anda 4 yangının önemli bir tehlike oluşturduğunu kaydetti. Yardım ekipleri, Balıkesir, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Antalya gibi farklı illerdeki yangınlar için yoğun bir müdahale sürdürüyor.

Yangına Müdahale ve Tahliyeler

Yangınlar nedeniyle 16 yerleşim yeri tahliye edilirken, bu yerler arasında Sakarya’da 2, Bilecik’te 14 köy bulunuyor. Yangında bir vatandaşın yaralandığı, diğer sağlık sorunlarının ise yaşanmadığı bildirildi.

Yumaklı, bölgedeki yangınlarla ilgili olarak yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanın etkilendiğini belirterek, 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz ve 1000’den fazla personel ile çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yangının doğu yönüne doğru ilerlemekte olduğunu ve bu durumu kontrol altına almak için ekiplerin çaba gösterdiğini aktardı.

Yangının Sebebi ve Soruşturmalar

Yangınların nedenine yönelik incelemelerin devam ettiğini, özellikle Sakarya tarafında 3 kişinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, Bilecik Osmaneli’ndeki yangınla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere açıklamalarda bulundu.