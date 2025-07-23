Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması: Durum Kontrol Altında

Orman Yangınları ile İlgili Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te düzenlediği basın toplantısında orman yangınlarıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gece boyunca süren müdahalelerin ardından sabah saatlerinde hava araçlarının da devreye girdiğini belirten Yumaklı, "Yangın şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı, çok şükür," dedi.

İzmir Urla Yangını Kontrol Altında

Yumaklı, İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve özellikle Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu. Oluşan sıcaklık ve rüzgarın yangın riskini artırabileceğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, arkadaşlarının nöbet tutmaya devam edeceğini ve soğutma çalışmaları sürdüğünü de vurguladı.

Karabük ve Eskişehir'deki Durum

Karabük'ün Çukurca bölgesindeki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade eden Yumaklı, Seyitgazi'deki yangınla ilgili olarak ise, "Sarp kayalık alanla sınırlı, ama herhangi bir risk teşkil etmiyor," şeklinde konuştu.

İklim Değişikliği ve Yangın Riski

Bakan Yumaklı, 2023 yılı içinde çıkan orman yangını sayısının 4000'i geçtiğini, bunların 1728'inin ormanlık alanlarda meydana geldiğini belirtti. Yıl içerisinde beklenen yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırdığını hatırlatan Yumaklı, vatandaşlardan kapalı alanlar dışında ateş yakmamalarını rica etti.

Teşekkür ve Teyakkuz

Tüm bu süreçte yangınların kontrol altına alınmasında etkili olan herkese teşekkür eden Yumaklı, 15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti. Vatandaşların bu hassasiyeti anlamasını ve destek vermesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.