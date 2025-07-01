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Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması: Kontrol Altına Alınan Bölgeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 20:32
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Açıklaması: Kontrol Altına Alınan Bölgeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da devam eden orman yangınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Devam eden yangınlardan Buca kontrol altına alındı, İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek" dedi.

Bakan Yumaklı, yangınların energetik seviyesinin düştüğünü ve şu an kontrol çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için de şu anda herhangi bir sorun beklenmiyor ifadesini kullandı.

Yumaklı, merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

Yangın ile ilgili son durumu paylaşan Bakan, "Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

(Sürecek)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

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