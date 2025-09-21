Bakan Yumaklı: DSİ'nin 'Yeşil Karıncaları' Karadeniz'de 135 İş Makinesiyle Sahada

Bakan İbrahim Yumaklı, DSİ'nin 'Yeşil Karıncalarının' Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi ve 183 personelle sahada olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:43
Bakan İbrahim Yumaklı'dan Karadeniz'deki taşkınlara müdahale açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkın ve sellere ilişkin olarak Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların yanında olduğunu bildirdi.

DSİ'nin "Yeşil Karıncaları" sahada

Yumaklı, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı DSİ'nin "Yeşil Karıncalarının" ilk andan itibaren sahada bulunduğunu vurguladı.

Yumaklı, yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin şunları aktardı:

"Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz."

Bakan Yumaklı, sel ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

