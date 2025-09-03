Bakan Yumaklı: Karabük ve Kastamonu Orman Yangınları Büyük Ölçüde Kontrol Altında

Havadan inceleme ve saha çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'da çıkan üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, etkilenen alanları havadan inceledikten sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyündeki yangın yönetim aracında yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Yumaklı, dünkü açıklamaların ardından Manisa Gördes ve Muğla Yatağan'da büyüme potansiyeli taşıyan iki nokta daha yangın çıktığını, ancak ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle bunların söndürüldüğünü belirtti.

Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangınlarla mücadele sırasında Karabük-Kahyalar bölgesinde yeni bir yangının çıktığını anımsatan Yumaklı, "Son derece ciddi bir yangındı çünkü blok ormanların bulunduğu alana çok hızlı şekilde gidebilecek şekilde rüzgarın etkili olduğu saate denk geldi. Eflani ve Araç'ta yangınlarla mücadele eden arkadaşlarımızı hızlıca oraya sevk etmek durumunda kaldık. Her üç yangına da gece boyunca müdahale edildi." dedi.

Yumaklı, bazı bölgelerin sarp ve inilmesi güç coğrafi yapıda olduğunu, ekiplerin kilometrelerce hortum sererek, yollar açarak ve iş makineleriyle taşları kırarak bu alanlara ulaştığını ifade etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu, "Hamdolsun bütün bu müdahaleler ve mücadeleler sonucunda Kahyalar yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı." diye konuştu.

Araç yangınının coğrafi şartlar nedeniyle uzadığını, ancak ekiplerin 2-3 kilometre uzunluğunda hortumlar serip yollar açarak yangını çevrelediklerini ve gece boyunca süren müdahale sonucu burasının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı ayrıca, üç yangının aynı anda sürerken diğer iki yangının gücü böldüğünü, bu nedenle müdahale süresinin uzadığını vurguladı.

Aktif yangın durumu ve diğer müdahaleler

Bakan Yumaklı, şu an için ülkede aktif bir orman yangını bulunmadığını belirterek, dün orman dışı alanlarda çıkan ve söndürülen veya ormana sirayet eden 38 yangına müdahale edildiğini ve bunların tamamının söndürüldüğünü açıkladı.

Risk değerlendirmesi ve halkın uyarısı

Yumaklı, meteorolojik şartların yeni normal olarak bazı risk alanları oluşturduğunu hatırlatarak özellikle Batı Karadeniz'deki Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik illerini ve bu hattın güneye doğru genişlediğini söyledi. "Bu her bir yangın hakikaten çok büyük bir risk kategorisinde, üçüncü aşama risk kategorisinde" ifadelerini kullandı.

Riskin devamına ilişkin olarak Yumaklı, "Zaman zaman çok aşırı bir meteorolojik veri geldiğinde bunları paylaşıyoruz ama 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olacağımızı, vatandaşlarımızın da bu bağlamda hassasiyetlerini bu tarihe kadar üst düzeyde tutmalarını özellikle istirham ediyoruz." uyarısında bulundu.

Vatandaşlara yönelik uyarısını sürdürerek, "Çünkü başladığı andan itibaren 15-20 dakika içerisinde yani siz her ne kadar ilk etapta 8-10 dakika, 11 dakika müdahale ediyorsanız da çok hızlı şekilde ilerleme potansiyeline sahip. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.

Tahliye ve geri dönüşler

Yumaklı, "Biz, 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı.' dedik ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD'ın koordinasyonunda olacak" uyarısını yineledi ve vatandaşların valiliklerin açıklamalarını beklemelerini istedi. "Benim bu açıklamamdan sonra vatandaşlarımız kendiliğinden evlerine geri dönmesinler." dedi.

Teşekkür ve kapanış

Bakan Yumaklı, 1 Ocak'tan bu yana Türkiye genelinde 5 bin 800'ün üzerinde yangına müdahale edilip söndürüldüğünü belirterek, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları, AFAD, valilikler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca Mevlit Kandili'ni kutladı.

Yumaklı'ya Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.