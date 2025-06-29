DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.291.579,98 -0,48%

Bakan Yumaklı: 'Orman Yangınlarında 350 Uçak, 2300 Helikopter Sortisi Yapıldı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki ilerlemeleri ve hava desteklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:23
Bakan Yumaklı: 'Orman Yangınlarında 350 Uçak, 2300 Helikopter Sortisi Yapıldı'

Bakan Yumaklı, Orman Yangınlarına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'daki orman yangınlarına dair önemli bilgiler verdi. Yangınla mücadele sürecinde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı dedi.

Sakarya'daki Yangınlar Kontrol Altında

Hacıyakuplar Mahallesi'nde basın mensuplarıyla buluşan Bakan Yumaklı, son durumla ilgili bilgiler paylaşarak, Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük ve Bilecik-Osmaneli bölgelerindeki yangınların aktif olarak sürdüğünü hatırlattı.

Yumaklı, “Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük yangınları kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın da büyük oranda kontrol altına alındı. Manisa-Akhisar'daki yangın ise kısmen kontrol altında, ancak orada sorun görünmüyor.” şeklinde konuştu.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrası soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yumaklı, bu süreçte yapılanların da önemli olduğunu ifade etti. “Zaman zaman tütmeler yaşanabilir ancak bu endişe verici bir durum bğelir” dedi. Yağmurun ekiplerin işini kolaylaştırdığına da dikkat çekti.

Risklere Dikkat!

Bakan Yumaklı, mevcut durumun riskin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara işaret etti. “Şiddetli rüzgar öngörüleri nedeniyle, önceki günlere göre iki kat daha fazla dikkatli olunmalı” vurgusu yaptı.

Orman Görevlilerine Teşekkür

Yangınların sorumluları hakkında yürütülen çalışmaları da değerlendiren Yumaklı, “Biz de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız” diyerek tüm kurumlara teşekkür etti. Orman görevlileriyle gurur duyduğunu belirterek, “Yorulmayan, dinlenmeyen, alevlerle mücadele eden kahramanlarımız için teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Son Mesaj

Yumaklı, vatanın bir karış toprağı için mücadele eden herkese teşekkür ederek, “Başka kötü haber almadan bir araya gelmeyi temenni ediyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Toplantıda Bakan Yumaklı'ya Sakarya Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve yerel yöneticiler eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 5), orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 5), orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'ya Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sol 5), AK Parti milletvekilleri Ali İnci (sol 4), Murat Kaya (sağ 4), MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül (sağ 3) ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever (sağ 2) de eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 5), orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 5), orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'ya Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sol 5), AK Parti milletvekilleri Ali İnci (sol 4), Murat Kaya (sağ 4), MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül (sağ 3) ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever (sağ 2) de eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
2
Çankırı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Özel Harekat Kursiyerlerine Tören
3
Esenyurt'ta Bebek Bezi Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
4
Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırlıyor
5
Fransa'da Dış Mekanlarda Sigara İçme Yasağı Resmi Hale Geldi
6
Bakan Yumaklı Sakarya'daki Orman Yangınlarını Değerlendirdi
7
Adana'da Eşi Tarafından Balkondan Atıldığı İddia Edilen Kadın Felç Kaldı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?