Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Son Durum

Orman Yangınları ile İlgili Gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yumaklı, "Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var: Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat." dedi.

Yangınlarla Mücadelede Artan Riskler

Bakan Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile birlikte Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde, orman yangınlarının son durumu hakkında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Özellikle sıcak hava ve hafta sonu tatili nedeniyle riskli bir gündeyiz diyen Yumaklı, ülke genelinde 44 yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Başarılı Müdahale Çalışmaları

Yumaklı, Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer ve Edirne Keşan bölgelerinde yangınların kontrol altına alındığını belirtti. Ancak, devam eden yangınların durumuna değinerek, Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, ancak aşırı sıcaklık nedeniyle yeniden alevlenmelerin yaşanabileceğini vurguladı.

Bursa'daki Yangınlara Yoğun Müdahale

Yangınlara müdahale için 2'si ağır sınıf 6 uçak, 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2,300 personel görev aldı. Tahliyelerle ilgili bilgi veren Yumaklı, Bursa'da toplam 3,515 vatandaşın güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.

Yangınlarla Mücadelede Kararlılık

Yangınlarla mücadele eden ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Yumaklı, mücadeledeki azmi ve kararlılığı dile getirerek, “Son ateş sönene, son duman dağılana kadar durmayacağız.” dedi. Yangınlara karşı dikkatli ve hassas olunması çağrısında bulunan Yumaklı, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa lideri olduğunu, yanan alanların mutlaka tohum ve fidanla buluşturulacağını ifade etti.

Ulaşım Zorlukları ve Yanlış Bilgilendirmeler

Bakan Yumaklı, yangın bölgelerinin coğrafi zorluklarının müdahaleyi etkilediğini belirterek basıma düşen yanlış bilgilere de dikkat çekti. Yangınla mücadele edenlerin “yeşil vatanın kahramanları” olduğunu ifade eden Bakan, bu süreçte fedakarca çalışan herkese teşekkür etti.

Bu süreçte her türlü destek veren ve mücadele eden ekiplere teşekkür eden Yumaklı, “Biz işimize odaklanacağız, bu vatanın bir dalını, bir taşını alevlere kurban etmemek için çalışmalara devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda) ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.