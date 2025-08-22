DOLAR
Bakan Yumaklı: 'Sertifikalı Tohum Şart' — Çorum Hububat Eleme Tesisi Açıldı

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:35
Bakan Yumaklı Çorum'da Hububat Eleme Tesisi Açılışına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisi'nin açılış töreninde, Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, ürün kalitesi ve verimin artırılmasının önemine dikkat çekti.

"Eğer verimli ve kaliteli bir üretim istiyorsak mutlaka ama mutlaka sertifikalı tohum kullanmamız gerekir" sözleriyle sertifikalı tohumun gerekliliğini vurgulayan Yumaklı, "Bu yolda çok büyük mesafeler katedilmiş, benim memleketimin üreticisi, çiftçisi aradaki farkı görmüş ve bunu sahiplenmiş, önemli oranlarda sertifikalı tohum üretimine geçmişiz." dedi.

Tesisin Kapasitesi ve İşleyişi

Yumaklı, açılışı yapılan hububat eleme tesisinin çiftçi, ziraat odası ve bakanlığın en güzel işbirliği örneklerinden biri olduğunu belirtti. Tesiste saatte 5 ton sertifikalı tohumun eleneceğine dikkati çeken Bakan, Ziraat Odası Başkanı ile yaptığı görüşmede, tesisin küçük çiftçilerin ihtiyaçlarını da karşılayacağını aktardı: "Çok küçük çiftçilerimiz var. Onların da ihtiyacı olan şeyleri burada hemen halledivereceğiz." Ayrıca tesisin yüzde 99 safiyetli bir eleme tesisi olduğu belirtildi.

Üretim Planlaması ve Stratejik Ürünler

Yumaklı, sertifikalı tohum konusunun ziraat odaları ve üreticilerce benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir'in üretim planlaması taleplerine değinen Bakan, tritikale bitkisinin üretim planlaması içinde stratejik ürünlere dahil edildiğini sözlerine ekledi.

Açılış Töreni

Törenin ardından Bakan Yumaklı üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuşmaların ardından tesis, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile protokol üyelerinin katılımı ve duaları eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı.

