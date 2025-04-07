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Bakan Yumaklı: Türkiye, Tarımda Avrupa Birincisi ve Dünyada İlk 10'da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımdaki başarısını vurgulayarak tarım sektörünün stratejik önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:54
Bakan Yumaklı: Türkiye, Tarımda Avrupa Birincisi ve Dünyada İlk 10'da

Bakan Yumaklı, Tarım Ekonomisi Atölyesi'nde Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası Tarım Ekonomisi Atölyesi'nde yaptığı konuşmada, tarımın ülkeler için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve ekonomilerin lokomotif sektörlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye Tarımsal Hasılada Birinci

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde tarım ve gıda sektörünü stratejik olarak ele aldık ve politikalarımızı buna göre şekillendirdik" dedi.

İşbirliğinin Gücü

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün güçlendirilmesi için bakanlıklar arasında sağlanan işbirliğinin hem sektöre hem de ekonomiye katma değer sağladığını ifade etti. Ayrıca, kalkınma planları ve kamu yatırımlarının yönlendirilmesinin sektör geleceği için önemine dikkat çekti.

Tarım ve Gıda Sektörünün Rolü

Yumaklı, tarım ve gıda sektörünün gıda güvenliği sağlama, büyümeye katkıda bulunma, kırsal kalkınmayı destekleme ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme gibi önemli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı. "Tarım, ekonomilerin lokomotif sektörlerinden birisidir" diyerek, bakanlık olarak temel görevlerinin gıda ihtiyacını güvenilir ve kaliteli bir şekilde karşılamak olduğunu ifade etti.

Tarımsal Rekorlar ve İhracat

Yumaklı, yapılan destekler sonucu bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını açıkladı. Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminde dünyada 4. sıraya çıktığını belirten Yumaklı, "Tarımda 32.6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkeyiz" dedi.

Stratejik Sorunlar ve Çözümler

Tarım ve gıda sektörünün, nüfus artışı, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Yumaklı, yeni teknolojilerin tarımsal üretime entegrasyonunun hayati önem taşıdığını vurguladı. Yapay zeka, akıllı sulama sistemleri gibi birçok yenilikçi teknolojiye vurgu yaparak, üretim kayıplarını azaltmak için modern tekniklerin önemini belirtti.

Gelecek Vizyonu

Yumaklı, Türkiye'yi tarımda rekabet gücü yüksek bir ülke konumuna getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, bu sürecin fikir zenginliği ile mümkün olacağını belirtti. Ayrıca, 4. Tarım Orman Şurası'nda önemli atölye çalışmaları yapıldığını ve kazanılan tecrübelerin 16 Şura çalışma grubuyla paylaşıldığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IV. Tarım Orman Şurası kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IV. Tarım Orman Şurası kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Tarım Ekonomisi Atölyesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IV. Tarım Orman Şurası kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IV. Tarım Orman Şurası kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Tarım Ekonomisi Atölyesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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