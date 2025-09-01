Bakan Yusuf Tekin: 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılına Hazırız

Bakanın açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım yaptı.

"Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız."

Bakan Tekin, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl yalnızca bir takvim başlangıcı değil. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğun ilk adımı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim."