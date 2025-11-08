Bakan Yusuf Tekin'den Havran'a Sürpriz Ziyaret: Pazar ve Okul Buluşması

Bakan Yusuf Tekin Havran'da Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir’in Havran ilçesinde yaptığı sürpriz ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulundu.

Pazar gezisi ve halkla buluşma

Havran programına ilçe pazarını gezerek başlayan Bakan Tekin, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında halkla bir süre görüşerek hayırlı işler dileklerinde bulundu ve esnaf ile vatandaşların taleplerini dinledi.

Okul ziyareti: Eğitim yatırımları konuşuldu

Ziyaretin devamında 8 Eylül Ortaokulu'na geçen Bakan Tekin, burada öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda eğitim yatırımları ve geleceğe yönelik projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Söz ve teşekkür

Bakan Tekin, Havran için yeni eğitim yatırımları yapma sözü verdi. İlçe halkı ve eğitim camiası, Bakan Tekin’e ilçeye verdiği destek ve gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.

