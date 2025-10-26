Bakan Yusuf Tekin, ODTÜ'de 11. Zeka ve Yetenek Kongresi Atölyelerini Ziyaret Etti

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:09
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen 11. Zeka ve Yetenek Kongresi kapsamındaki atölye çalışmalarını yerinde inceledi.

Atölye ziyaretleri ve temaslar

Kongre, Türkiye Zeka Vakfı (TZV) ile ODTÜ işbirliğiyle dün başladı ve Eğitim Fakültesindeki atölye programlarıyla devam ediyor. Tekin, ilk olarak Arda Ergez'in moderatörlüğünü yaptığı Çocuklar için Finansal Okuryazarlık: Geleceği Bugünden Tasarlamak atölyesini ziyaret etti.

Atölye hakkında bilgi alan Tekin, katılımcılara ve organizatörlere çalışmalar için teşekkür etti; finansal okuryazarlık atölyesine katılmanın kendileri için de bir sürpriz olduğunu belirtti.

Türkiye Maarif Modeli ve okuryazarlık vurgusu

Tekin, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de okuryazarlık becerileri konusunda zorluklar yaşadığını vurgulayarak, "Türkiye Maarif Modeli'ni kurgularken, 9 okuryazarlık becerisi tanımı yaptık" dedi. Tekin, bu tanımlardan birinin finansal okuryazarlık olduğunu; ayrıca kültür okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, sanat okuryazarlığı gibi alanların da önemli beceriler arasında yer aldığını ifade etti.

Diğer atölye ziyaretleri ve teşekkür

Bakan Tekin ve heyeti, Doç. Dr. Burak Karabey ile Uğur Mert'in sunduğu Zamanın Matematiği ile Özge Karabulut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Belirsizlikte Adaptif Zeka ile İlerlemek atölyelerini de ziyaret ederek katılımcılara ve eğitmenlere başarı temennisinde bulundu.

Atölye programının ardından ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa Levent İnce, Bakan Tekin'i makamında ağırladı. Ziyarette ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TZV Başkanı Emrehan Halıcı, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ve MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı de Bakan Tekin'e eşlik etti.

Dün başlayan 11. Zeka ve Yetenek Kongresi, bugün sona erecek.

