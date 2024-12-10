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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Bakan Yerlikaya, İnsan Hakları Günü'nde evrensel değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı ve barış diledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:43
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yerlikaya, "İnsan hakları, insan olmanın en temel değeridir" diyerek, bu konunun önemine dikkat çekti.

Çocuk Hakları ve İnsan Hakları İhlalleri

Bakan Yerlikaya, mesajında şu sözlere yer verdi: "Ancak bugün, Filistin'de yaşanan soykırım, çocuk hakları ve insan hakları ihlalleri, bu evrensel değerlerin korunmasının hayati önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir." Bu ifadelerle, dünyada yaşanan zorluklara ve adaletsizliklere dikkat çekti.

Barış ve Huzur Dileği

Yerlikaya, savaşların yerini barışın, adaletsizliğin yerini hakkaniyetin aldığı bir dünya dileğinde bulundu. "Savaş ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren masumların haklarını savunmak, yalnızca bir sorumluluk değil, insanlık onuruna duyulan saygının gereğidir" dedi.

Son olarak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın, toplumsal barışı ve huzuru sağlamanın vazgeçilmez bir adımı olduğunu belirtti.

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