Bakan Yusuf Tekin Pakistanlı Öğrencileri Kabul Etti: Eğitimde Barış ve Türkiye-Pakistan Dostluğu

Bakan Yusuf Tekin Pakistanlı Öğrencileri Kabul Etti

Tekin: Eğitimin hedefi dünyada barış içinde birlikte yaşamaktır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başöğretmen Salonu'nda ülkelerinde başarı elde eden ve ödül olarak Türkiye gezisine katılan Pakistanlı öğrencileri kabul etti. Kabulde Tekin, genç konukları ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.

Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihsel dostluğun önemine işaret ederek iki milletin her dönemde kardeşlik hukuku içinde hareket ettiğini ve afetler, salgınlar ile terör olaylarında Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki ülke arasındaki dostluğun sürdürülmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Tekin, Türkiye'deki öğrencilere Pakistan hakkında bilgi kazandırmak amacıyla büyükelçilikle yarışmalar düzenlediklerini ve müfredatta bu dostluğu canlı tutacak unsurlara yer verdiklerini söyledi. Tekin, benzer çalışmaların Pakistan tarafında da yürütüldüğünü aktardı.

FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devri ve bunun Türkiye açısından sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu hatırlattı.

Tekin, eğitim sorumluları olarak hedeflerinin en iyi eğitimi vermek olduğunu dile getirdi ve eğitimin asli amacını şu sözlerle öne çıkardı: Bütün eğitim sistemlerinin ana hedefi, dünyada barış içerisinde hep beraber yaşamamızı mümkün kılacak bir eğitim oluşturmak. Bizim asli işimiz, dünyayı yaşanabilir bir mekan olarak tasarlamak. Eğitim sistemlerinin odağında da bu olmalı.

Gelecek kuşaklara bırakılacak dünya açısından insanların birbirleriyle ve doğayla olan ilişkilerinde sorumluluk ve temel referans kurallarının olduğunu belirten Tekin, eğitim sistemlerinin bu asli işlevini yerine getirememesinin küresel sorunlara yol açtığını savundu.

Tekin, eğitimin eksikliğinin sonuçlarını şöyle özetledi: eğer eğitim sistemleri bu asli işlevi sağlıklı verebilseydi, dünyada doğal felaketlerin büyük çoğunluğu yaşanmayacak, adalet ve insan hakları daha etkin savunulacaktı. Tekin, devamında dünyanın çeşitli yerlerindeki vahşetlere değinerek şunları ifade etti: eğer biz bugün İsrail'in Filistin'de 60 binden fazla kardeşimizi şehit ettiği bir vahşetten bahsedebiliyorsak ve komşularının toprak bütünlüğüne saldıran veya diğer ulusları sömürmek isteyen devletleri görüyorsak, bunun temelinde eğitim sistemlerinin asli işlevlerini ıskalayan yapıların etkisi olduğunu söyledi.

Tekin, dinî ve insani sorumluluk vurgusuyla Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun tüm dünyaya örnek olmasını diledi ve gelecek kuşaklara bu dostluğu aktarmak için iş birliği çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid da konuşmasında iki ülke ilişkilerinin son dönemde daha da önem kazandığını belirtti. Junaid, Türkiye'de yaşanan depremler ve Pakistan'daki sel felaketinde iki devletin birbirine destek verdiğini hatırlatarak aradaki ilişkilerin daha güçlü bir iş birliği düzeyine ulaşmak üzere hızla geliştiğini söyledi. Büyükelçi, çocukların Türkiye'yi ikinci vatanları gibi hissetmelerinin önemine vurgu yaptı ve Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ile Büyükelçi Yousaf Junaid karşılıklı hediye takdiminde bulundu ve Tekin, Pakistanlı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

