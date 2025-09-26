Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Bakanlıktan Yeni Denetim Raporu: Gıda Güvenliğinde Endişe Yaratan Bulgular

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinin son raporu, tüketicileri tedirgin eden çok sayıda usulsüzlük ortaya koydu. Raporda, temel gıda maddelerinde gerçekleştirilen hileler ve taklitler tek tek sıralandı.

Baklava ve Tatlılarda Gıda Boyası ve Ucuz Yağ Kullanımı

Ramazan ve özel günlerin vazgeçilmezi baklavadaki denetimler, tüketicileri şaşkına çevirdi. Bakanlık ekipleri, özellikle Ankara merkezli bazı işletmelerde gıda boyası kullanımına rastladı. İncelemede, Hacıoğlu Baklavanın "Fıstıklı Special Baklava"sı ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Ustanın "Fıstıklı Sarı Burma"sında, ürün rengini canlandırmak ve fıstık bolluğunu vurgulamak amacıyla gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul'da ise bir tereyağı markasında maliyeti düşürmek amacıyla süt yağı dışı yağlar kullanıldığı belirlendi; denetimde adı geçen marka, Acun olarak rapora yansıdı.

Et Ürünlerinde Kanatlı Eti ve Sakatat Karışımları

Denetimler, kırmızı et adıyla satılan bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat karışımı uygulamalarını gün yüzüne çıkardı. İstanbul'da Altınayet markasının "Dilimli Piliç Sucuk" etiketli ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı; Kütahya'da Tekir Ova, Ankara'da Özden Hatun ve Antalya'da İsmet Kahraman markalı dana kıymalarında kanatlı eti tespit edildi.

Ayrıca Antalya'da Ramazan Gökmenin köftelerinde sakatat (kalp, taşlık), Mustafa Kılcının kırmızı et karışımında kanatlı eti ve Kocaeli'de Ahmet Gündoğdu isimli işletmenin lahmacun harcında kanatlı et kullanımı raporda yer aldı.

Peynir ve Tereyağında Bitkisel Yağ ve Nişasta Kullanımı

Kahvaltı ürünlerinde de ciddi usulsüzlükler bulundu. Özellikle eritme peynir ve teleme türlerinde süt yağı yerine bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı tespit edildi. Konya başta olmak üzere Yekta Süt, Safir, Ada Süt ve Tarım Dünyasının eritme peynirlerinde bu yönteme başvurulduğu raporda bildirildi. Hatay'da Gümüş Süt ve Ankara'da Kafkas Çiftliğinin eritme peynirlerinde de benzer bulgular saptandı.

Ankara'da MM Çiftlik markalı tereyağında etiketinde belirtilmesine rağmen koyun sütü bulunmadığı; Konya'daki Doğasan markasının tuzsuz tereyağında bitkisel yağ, çeşitli tulum peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta, süzme yoğurtta ise bitkisel yağ kullandığı raporda yer aldı.

Bal ve Zeytinyağında Tağşiş ve Karışım İddiaları

Bal ürünlerinde de sahteciliğe rastlandı. İstanbul, Ankara ve Konya'da faaliyet gösteren Merbal, Canpetek, Saf Natural Bal, Saf Doğadan Bitlis ve Doğasan markalarına ait süzme çiçek ballarda, arının doğal süreciyle bağdaşmayan taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Ege bölgesi denetimlerinde ise "naturel sızma zeytinyağı" etiketiyle satılan ürünlere daha ucuz ayçiçeği, kanola gibi tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Bu kapsamda Nova Olive, Vakfibirik, Çalıkuşu ve Naturel Akdeniz markaları ile ilgili karışım iddiaları rapora yansıdı. Ayrıca Güçlü markasının naturel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karışımı saptandı.

Çay ve Baharatta Renk ve Katkı Maddesi Kullanımı

Baharat ve çay ürünlerindeki tespitler de dikkat çekici. Hasırcılar Baharatın kekik ürününde yabancı madde bulunurken, Sakarya'da Ekim Baharatın tatlı toz kırmızı biberine renk vermesi amacıyla domates karıştırıldığı tespit edildi. Rize'de ise Özen Çay markasının "Gold Rize Çayı" isimli ürününde, çaya daha demi ve kırmızı renk vermek için gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

Bakanlığın Açıklaması ve Sonraki Adımlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, raporda adı geçen firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu. Bakanlık, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.