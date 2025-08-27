Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Bakanlıktan acil toplatma kararı: DM marka reflektif şeritler güvensiz bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, trafikteki milyonlarca aracı ilgilendiren kritik bir karar açıkladı. Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi incelemelerinde, özellikle kamyon, tır ve ticari araçlarda gece görünürlüğünü sağlamak amacıyla yaygın şekilde kullanılan reflektif şeritlerden birinin güvenlik standartlarını sağlamadığı tespit edildi.

Hangi ürün etkileniyor?

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre güvensiz bulunan ürün, DM marka ve DM9600 C Sınıfı Beyaz Retro Reflektif modelidir. Bakanlık incelemelerinde bu ürünün, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından belirlenen R-104 teknik düzenlemesi kapsamındaki testlerden geçemediği ve yansıtma özelliğinin gerekli minimum limitlerin önemli ölçüde altında kaldığı rapor edildi.

Resmi karar ve gerekçe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, ürünle ilgili acil toplatma ve bertaraf kararı verildi. Karar, 13 Aralık 2024 tarihli ve 6363552 sayılı resmi yazıyla kesinleştirildi. Bakanlık yetkilileri, düşük yansıtma özelliğinin özellikle gece ve kötü hava koşullarında araçların fark edilme mesafesini tehlikeli ölçüde kısalttığını ve bunun "hayalet kazalar" olarak bilinen görünürlük kaynaklı zincirleme çarpma riskini artırdığını vurguladı.

Araç sahipleri ne yapmalı?

Kamuoyuna yapılan duyuruda, elinde söz konusu ürünü bulunduran tüm kişi ve kurumların ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve sökmeleri gerektiği açıkça belirtildi. Bakanlık, araç sahipleri ve filo yöneticilerine araç üzerindeki reflektif şeritleri acilen kontrol etme çağrısında bulundu.

Önemli bilgiler:

Marka: DM

Model/Cins: DM9600 C Sınıfı Beyaz Retro Reflektif

Resmi karar tarihi ve no: 13 Aralık 2024, 6363552

Yetkililer, can ve mal güvenliği açısından söz konusu şeridi taşıyan kişilerin ürünü kullanmayı derhal bırakmalarını ve ilgili resmi toplatma talimatları doğrultusunda hareket etmelerini istedi.