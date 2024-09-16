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Bakanlık ve Üniversite Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş sağlığı alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:16
Bakanlık ve Üniversite Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü

Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Eğitim Protokolü, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen törenle tarihe geçti.

Protokol Töreninin Detayları

Törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, protokole imza atarak iş sağlığı ve güvenliği alanında ortak çalışmalara imza atacaklarının sinyalini verdi.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatının kalitesini artırmak amacıyla atılan bu adım oldukça önemlidir" dedi. İş sağlığı ve güvenliğinin, yalnızca fiziksel güvenlik değil, aynı zamanda toplumun refahını artıran bir unsur olduğunu belirtti.

Sağlıklı Çalışma Ortamları İçin İşbirliği

Işıkhan, Türkiye'de sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak için her zaman diyalog yollarını açık tutmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, "Üniversitelerle işbirliği, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşması için çok değerlidir" diye ekledi.

Gelecek Vizyonu

Bakan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin akademik birikimi ile saha çözümleri geliştireceğini ve öğrencilere yeni ufuklar açacağını söyledi. "İş sağlığı ve güvenliği, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesidir" diyerek bakanlığın bu alanda her türlü desteği vereceğini dile getirdi.

Yaygınlaştırma Temennisi

Son olarak, Işıkhan işbirliği protokolünün hayırlı olmasını dilerken, ülkenin dört bir yanında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha da yaygınlaşması için çaba göstereceklerini belirtti.

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