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Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Çevre Bakanlığı, fahiş site aidatlarına köklü çözüm getiriyor. Yasal düzenleme ile denetim ve standartlar artacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:38
Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Fahiş Aidatlara Son!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde milyonlarca konut sakininin ortak sorununa köklü bir çözüm getirmek için hazırladığı yasal düzenlemede sona yaklaştı. Aylık 280 bin lirayı bulan aidatlar, sıkça şikayet konusu oluyor. Bu durum karşısında bakanlık, yeni bir sistem geliştirme yoluna gitti.

Yeni Yönetmelik Neleri Getiriyor?

Hazırlanan düzenleme ile site yönetim şirketlerine sertifikasyon, 7/24 denetim ve haksız artışlara karşı yaptırımlar içeren bir yapı kurulacak. Bu sayede, aidatların kontrolsüz bir şekilde artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aidata Neşter Vurulacak

Özellikle büyük şehirlerdeki markalı konut projeleri ile ortaya çıkan site yönetim kültürü, beraberinde kontrolsüz giderler getirdi. Sosyal tesis, güvenlik ve bakım gibi hizmetler adı altında toplanan aidatlar, uzun vadede adeta ikinci bir kira bedeline dönüşmüş durumda.

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Bakanlık Harekete Geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelen yoğun şikayetler üzerine gerekli adımları attı. Bu süreçte, tesis yönetim şirketleri için belirli standartlar oluşturulacak; mali yeterlilik ve teknik donanım gibi kriterlere göre sınıflandırılacaklar.

Sıkı Denetim Süreci Başlayacak

Yeni sistemle birlikte, yönetim şirketleri 7 gün 24 saat dijital olarak denetlenecek. Ayrıca, bakanlık müfettişleri, yılda en az bir kez fiziki denetimler gerçekleştirecek. Bu sayede, hizmet vermeyen ve aidatları keyfi harcayan firmaların önüne geçilmesi planlanıyor.

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