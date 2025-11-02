Bakırhan: PKK'nın Geri Çekilmesi 'Tarihi Dönüşüm'ün Kapısını Açtı

Tuncer Bakırhan, PKK'nın Türkiye'den çekilmesini 'tarihi dönüşüm' olarak nitelendirip geçiş yasaları çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 16:03
Yerel Demokrasi Konferansı'nda açılış konuşması — Bakırköy

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yerel Demokrasi Konferansı'nın açılışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ve yeni bir döneme girildiğini söyledi.

"Yani Ahmet Türk ve İmamoğlu'nu hiç ayırt etmedik. İrade gaspı Mardin'de, İstanbul ve İzmir'de nerede olursa olsun aynı yaklaşımla yaklaştık. Kayyumla, kentin iradesinin gaspıyla demokratikleşme yan yana durmaz. Barış hiç durmaz. Zaten bugün barış meselesi tartışılıyorsa demek ki bir demokrasisizlikten kaynaklı bir sorun var. Barış olacaksa demokrasi de olmalı. Sadece kayyumlar değil, kayyumlara neden olan yasalar da artık ortadan kaldırılmalıdır. Yani 21. yüzyılda sandıkta yenemediğini kayyum gerekçesiyle görevden almaya son vermelidir. Genel demokratikleşme yerelden geçer. Çünkü demokrasi en fazla sokaklarda, mahallelerde, yerel yönetimlerimizin olduğu yerde hissedilir. Artık sorunların merkezden çözümü, merkezden atamalarla yapılan yaklaşımlar da bir kenara bırakılmalı. Yerellerden, sokaklardan demokrasimizi inşa etmemiz gerekiyor."

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı

"En son geri çekilme ile birlikte aslında Türkiye'de tarihi bir dönüşümün önü açıldı." Bakırhan, çekilme kararının örgüt ve silahı baskı aracı olarak kullananların elindeki o gerekçeyi ortadan kaldırdığını vurgulayarak, "Bunu önemsemek lazım. Bu süreci yüksek sesle dillendirmek ve sahip çıkmak gerekiyor." dedi.

"Bu süreç çatışmaların sonlandırılması süreci olduğu kadar yerel demokrasinin kazanılması sürecidir. Eşit yurttaşlık, kent hakkının tanınması sürecini de içeriyor. Biz en azından öyle okuyoruz. Bu sürecin menzili demokrasidir. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın. Pusulası da adalettir. Bu zemin adaleti, hakkı, hukuku savunur. Bu zemin demokrasiyi savunur. Bu zemin yerel demokrasinin olması için 30 yıldır büyük bedeller ödüyor."

Parti olarak hukuksuzluklara karşı durduklarını belirten Bakırhan, sürecin kalıcı olması için somut adımların şart olduğunu ifade ederek, "En son geri çekilme kararı geleceğimiz açısından en büyük adımlardan biridir. Onun için bir an önce geçiş yasaları çıkarılmalıdır. Geçiş yasaları çıkarılmadığı müddetçe de bu tür tartışmalara zemin hazırlamış oluyoruz."

