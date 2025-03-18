Bakırköy Adliyesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yılı Törenle Kutlandı

Bakırköy Adliyesi'nde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:24
Bakırköy Adliyesi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yılı Törenle Kutlandı

Bakırköy Adliyesi'nde Anma Töreni Düzenlendi

Bakırköy Adliyesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Öğrencilerden Anlamlı Performans

Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'ni anmak amacıyla hazırladıkları tiyatro gösterisi ile büyük beğeni topladı. Gösteri, etkinliğin anlam ve önemini vurgu yaparken, katılımcılar tarafından takdir edildi.

Başsavcı Gümüş'ten Vurgu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, tören sırasında gerçekleştirdiği konuşmada, şanlı bir direniş ruhuna sahip milletimizin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirtti. Gümüş, "Bu zaferi tiyatro gösterisi yapan öğrencilerin performansıyla günün anlam ve ruhuna uygun şekilde andık" diyerek, gençlerin tarih bilincinin önemine değindi.

Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Teşvik

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl da, düzenlenen anma töreninin geleceği inşa etmede önemli bir adım olduğunu ifade ederek, gençleri bu anlamlı günde yaşattıkları için kutladı.

Plaket Taktim Edildi

Törenin sonunda, Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi Müdürü Galip Çağatay ve tiyatro oyununu yazan ile hazırlayan öğretmen Mine Hüseyin'e plaket takdim edildi. Törende çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli de katıldı.

Bakırköy Adliyesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü...

Bakırköy Adliyesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün (sağ 5) katıldığı programda Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'ne ilişkin tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

Bakırköy Adliyesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü...

Bakırköy Adliyesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün (sağ 5) katıldığı programda Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'ne ilişkin tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

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