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Bakırköy'de Ehliyetsiz Sürücülere Cezai İşlem

Bakırköy'de gerçekleştirilen polis uygulamasında ehliyetsiz 2 sürücüye para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:36
Bakırköy'de Ehliyetsiz Sürücülere Cezai İşlem

Bakırköy'de Ehliyetsiz Sürücülere Para Cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de gerçekleştirdikleri polis uygulamasında, ehliyetsiz iki sürücüye ceza keserek güvenlik önlemlerini artırdı.

Uygulamanın Detayları

Suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama, asayiş ve narkotik suçlarının önlenmesi amacıyla düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan genel güvenlik kontrolü sırasında, şüpheli görülen bireylerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı ve durdurulan araçlar detaylı bir şekilde incelendi.

Ehliyetsiz Sürücüler Tespit Edildi

Bu kapsamda ehliyetsiz oldukları belirlenen bir motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca, yasaya aykırı şekilde trafiğe çıkan motosiklet, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

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