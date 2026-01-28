Bakırköy'de Empati Parkuru: Medicana görme engelliler farkındalığı

Medicana Sağlık Grubu, 27 Ocak'ta Bakırköy'de 'Empati Parkuru' kurdu; vatandaşlar göz bandı ve beyaz bastonla günlük yaşam zorluklarını deneyimledi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:22
Medicana Sağlık Grubu tarafından görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla 'Empati Parkuru' kuruldu. 27 Ocak'ta Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Medicana ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi iş birliğiyle, Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde ve TÜLBEK Hayata Dokunuyorum Görme Engelliler Derneği katılımıyla yapıldı.

Etkinlik ve uygulamalar

Vatandaşlar göz bandı ve beyaz baston kullanarak parkurda yürüdü, empati kutusuyla içerideki Galata Kulesi ve araba gibi objeleri tanımaya çalıştı; son aşamada gözler kapalı şekilde bardağa su doldurup içme etkinliği gerçekleştirildi. Bu uygulamalarla görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklar uygulamalı olarak yansıtıldı.

Basketbolcu Yiğit Açar

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı oyuncusu Yiğit Açar, etkinliğin farkındalık açısından son derece önemli olduğunu belirterek, 'Bu parkur hem empati kurmak hem de görme engelli bireyleri anlamak adına faydalı bir organizasyon olmuş. Elbette onları tam anlamıyla anlamamız mümkün değil ancak bu deneyim bile ne kadar zor bir süreçten geçtiklerini görmemizi sağlıyor' dedi. Açar, 'Burada 2-3 metre yürümekte bile zorlanıyorsam, onların günlük hayatta neler yaşadığını düşünmek gerekiyor. Bu nedenle onlara destek olmalı, hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmalıyız. Herkesin buraya gelip bu deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Şennur Haberal

Medicana Ataköy Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Şennur Haberal, 'Gözlerinizi kapatıp yürümeyi denediğinizde önünüzde bir engel olup olmadığını, düşüp düşmeyeceğinizi ya da zarar görüp görmeyeceğinizi bilemezsiniz. Görme engelli bireyler ise günlük yaşamlarında bunlarla baş edebilmek için sürekli çaba gösteriyor. Onlar hayata adapte olmuş durumdalar. Bizim yapmamız gereken, engel oluşturmak değil farkında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak' ifadelerini kullandı.

Rutin göz muayenesi uyarısı

Op. Dr. Şennur Haberal, görme kayıplarının doğuştan ya da sonradan gelişebileceğini ve birçok göz hastalığının erken teşhisle tedavi edilebileceğini vurguladı. 'Çocukların doğumdan itibaren düzenli göz muayenelerinin yapılması büyük önem taşıyor' diyen Haberal, ilerleyen yaşlarda göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, katarakt, kornea hastalıkları ve enfeksiyonların görme kaybına yol açabileceğini belirterek, 'Şikâyet olmasa dahi düzenli göz kontrollerinin yapılmasını tavsiye ediyorum' diye konuştu.

Prof. Dr. Kazım Devranoğlu

Medicana Ataköy Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Kazım Devranoğlu, etkinliğin temel amacının görme engelli bireylerin yaşadıklarına dikkat çekmek olduğunu belirterek, 'Bugün burada görme engelli vatandaşlarımızın neler yaşadığını kısa süreli de olsa hissedebilmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldik' dedi. Devranoğlu, görme duyusunu 'dünyaya açılan bir pencere' olarak nitelendirdi ve yenidoğanların doğumdan sonraki ilk bir ay içinde detaylı bir göz muayenesinden geçirilmesi ile ilerleyen yaşlarda yılda en az bir kez düzenli göz muayenesinin yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca tıp ve teknolojideki gelişmeler sayesinde 'görme engelli birey sayısının azaldığını söylemek mümkün' ifadelerini paylaştı.

Doç. Dr. Sait Alim

Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sait Alim, etkinliğin beyaz baston ve az görme farkındalığı kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bu farkındalık çalışması, her yıl ocak ayının ilk ve ikinci haftasında kutlanıyor. Amaç, az gören bireylerin toplum tarafından fark edilmesini ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak' dedi. Alim, parkuru deneyimlediğini ve 'Az gören ya da görme yetisini kaybetmiş bireylerin dışarıda ne kadar zorlandığını birebir yaşadım. Bu nedenle onlara öncelik verilmesi, dikkate alınmaları ve kesinlikle görmezden gelinmemeleri gerektiğini' vurguladı. Ayrıca ailesinde risk bulunan bireylerin düzenli göz kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

