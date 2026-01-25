Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı: Türk Tiyatrosu Yasta

Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk tiyatrosu yas tutuyor

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı. Sanat camiası ve tiyatro severler, Dormen'in ardında bıraktığı derin iz için hüzünle toplandı.

Haldun Dormen'in uzun ve etkileyici kariyeri, Türk sahne sanatlarına yön veren çalışmaları ve yetiştirdiği kuşaklarla hatırlanacak. Tiyatro dünyasında bıraktığı miras, sanatseverler tarafından sıkça anılıyor.

Usta sanatçının vefatı sonrası duayenin anısı, tiyatro çevrelerinde saygı ve minnetle yad ediliyor. Türk tiyatrosu için önemli bir dönemin kapandığı değerlendirmeleri yapılıyor; Dormen'in eserleri ve katkıları sahne hayatında yaşamaya devam edecek.

Halk ve sanat camiası, Haldun Dormen'in sanatla dolu yaşamını anarken, onun Türk tiyatrosuna kazandırdığı değerleri hatırlıyor ve geleceğe taşıma sözü veriyor.

