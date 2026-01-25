Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti

Türkiye’nin 6’ncı sondaj gemisi Yıldırım, Filyos hazırlıkları için Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Karadeniz görevine doğru yola çıktı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:23
Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan Yıldırım, Karadeniz’deki görevine hazırlanmak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Geçiş ve hazırlık

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6’ncı sondaj gemisi Yıldırım, Filyos Limanı’nda kule montajı ve operasyonel hazırlıkların tamamlanması için yola çıktı.

Yıldırım, Filyos’a gitmek üzere Ege Denizi’nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı ve saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğaz geçişinde gemi Çanakkale’yi selamladı, Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’Kurtarma-10’, ’KIYEM-6’ ve Sahil Güvenlik Botu gemiye eşlik etti.

Görev planı ve teknik özellikler

Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. ’7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi’ olarak adlandırılan gemi 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

