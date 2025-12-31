DOLAR
Vali Gökmen Çiçek'ten 2026 Yeni Yıl Mesajı — Kayseri'ye Sağlık ve Huzur Dileği

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2026 yılının Kayseri ve ülkeye sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diledi; birlik, kalkınma ve toplumsal huzura vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:13
Vali Gökmen Çiçek'in Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, "Yeni bir yıla girerken; barışın, adaletin, iyiliğin ve insanlığın ortak değerlerinin dünyada daha gür bir sesle yükselmesini temenni ediyor, 2026 yılının kadim şehrimiz Kayseri başta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Yeni yıllar geçmişin muhasebesini yaparken, edinilen tecrübeleri geleceğe taşımak için önemli bir başlangıçtır. 2026 yılı da bizlere; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, toplumsal huzuru önceleyen, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak yeni hedefler belirleme imkânı sunmaktadır. Tarihinden aldığı güçle her daim üretmeyi ve gelişmeyi başaran milletimizin; değişen dünya şartlarını doğru okuyarak, fırsatları avantaja çevireceğine, 2026 yılında da hizmet kalitesini artıran, umut veren çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, basın mensuplarımızın ve tüm çalışma arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor; 2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Çiçek, mesajında birlik, toplumsal huzur ve kalkınma vurgusunu öne çıkararak Kayseri ve ülke için iyi dileklerini iletti.

