Bakırköy'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bakırköy'de iki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli E.Ç. polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:34
Bakırköy'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bakırköy'de Hırsızlık Olayları Üzerine Operasyon

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, 18 Aralık 2024 tarihinde yaşanan iki ayrı hırsızlık olayı sonrası, polis ekipleri geniş bir operasyon başlattı. Osmaniye Mahallesi'nde bir evden 5 bin lira, diğer bir adresten ise 1500 dolar, 1500 avro ve 10 bin lira değerinde altın kolyenin çalındığı bildirildi.

Şüpheli E.Ç. Gözaltına Alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli E.Ç.'yi tespit etti. Yapılan operasyon ile E.Ç. Esenler'de yakalandı.

Suç Kaydı ve Adalet Süreci

Yapılan sorgulamalarda şüphelinin toplamda 19 suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyet işlemelerinin ardından E.Ç., adliyeye sevk edildi.

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