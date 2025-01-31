Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Araç Viyadükten Düştü: Sürücü Yaralı

Bakırköy'de Viyadükten Düşen Otomobil Kazası

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil viyadükten düştü. Olay, Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde gerçekleşti. E.A. idaresindeki 34 HV 6987 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıktı, ardından yön levhaları ve ağaçlara çarparak bariyerleri aşıp viyadükten düştü.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan ve hafif yaralanan sürücü E.A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Kaza sonrası, otomobilin viyudükteki sıkıştığı yerden çıkarılması için yaklaşık bir saatlik bir çalışma yapıldı. Çekici ve vinç yardımıyla otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı.

İstanbul Bakırköy ilçesinde bir otomobilin bariyerleri aşıp, köprüden aşağı düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul Bakırköy ilçesinde bir otomobilin bariyerleri aşıp, köprüden aşağı düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.