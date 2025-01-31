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Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Araç Viyadükten Düştü: Sürücü Yaralı

Bakırköy'de kontrolden çıkan bir otomobil viyadükten düştü. Sürücü E.A. hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:29
Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Araç Viyadükten Düştü: Sürücü Yaralı

Bakırköy'de Viyadükten Düşen Otomobil Kazası

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil viyadükten düştü. Olay, Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde gerçekleşti. E.A. idaresindeki 34 HV 6987 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıktı, ardından yön levhaları ve ağaçlara çarparak bariyerleri aşıp viyadükten düştü.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan ve hafif yaralanan sürücü E.A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Kaza sonrası, otomobilin viyudükteki sıkıştığı yerden çıkarılması için yaklaşık bir saatlik bir çalışma yapıldı. Çekici ve vinç yardımıyla otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı.

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