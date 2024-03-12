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Bakırköy'deki TIR Kazasında Tutuklanan Şoför, 4 Kişinin Ölümünden Sorumlu Tutuldu

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği Bakırköy kazasında, TIR şoförü "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 17:09
Bakırköy'deki TIR Kazasında Tutuklanan Şoför, 4 Kişinin Ölümünden Sorumlu Tutuldu

 İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dün yaşanan kaza, aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden oldu. TIR şoförü Mehmet F., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada Tutuklanan Şoförün İlk İfadeleri: "Mecburi Yönü Kullanmadım, Neden Olduğunu Anlamıyorum"

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen kazada, TIR'ın Marmaray geçidine çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet F.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Zeytinburnu'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na doğru yola çıktım. Olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandım ve sorunsuz geçtim. Kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüm, ancak aracım 3,80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadım. Kazanın neden meydana geldiğini anlamıyorum." dediği öğrenildi.

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