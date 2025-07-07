Bakırköy Metrobüsünde Yangın: Seferler Durduruldu

Yangın Kontrol Altına Alındı

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Edirne istikametine sefer yapan metrobüs, İncirli mevkisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Yangın, kısa sürede metrobüsün tamamını sardı. Olay yerine derhal itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulması dikkat çekti.

Polis Trafiği Kontrollü Sağladı

Olay yerine gelen polis ekipleri, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlemler alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Yangın söndürülürken, tamamen yanmış olan metrobüs, kullanılamaz hale geldi.

Metrobüs Seferleri Durduruldu

Yangın nedeniyle, her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmekte.

Bakırköy'de seyir halindeki metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.

Bakırköy'de seyir halindeki metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.