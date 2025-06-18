DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

Bakü'de Ombudsmanlar 'Hukukun Üstünlüğü'nü Tartıştı

Bakü'de düzenlenen uluslararası sempozyumda, ombudsmanlar insan hakları ve hukukun üstünlüğünü ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:04
Bakü'de Ombudsmanlar 'Hukukun Üstünlüğü'nü Tartıştı

Bakü'de Ombudsmanlar 'Hukukun Üstünlüğü'nü Tartıştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi. Etkinlik, Azerbaycan Ombudsmanlığı tarafından düzenlendi ve Slovakya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Umman, Mısır ve Moğolistan'dan ombudsmanlar ve ilgili yetkililer katılım gösterdi. Türkiye'den Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da sempozyuma iştirak etti.

Akarca'dan Çarpıcı Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Akarca, savaşlar, iç çatışmalar, zorunlu göçler ve iklim krizinin yol açtığı insani dramların yanı sıra dijitalleşmeyle ortaya çıkan karmaşık hak ihlallerinin giderek arttığını vurguladı. Özellikle Gazze'de yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek, "Filistin topraklarında, bilhassa abluka altındaki Gazze'de insanlık vicdanını derinden yaralayan ağır hak ihlalleri, her geçen gün daha vahim boyut kazanmaktadır. Sivil halka yönelik sistematik katliamlar, artık bir soykırım halini almıştır," dedi.

Akarca, bebekler ve kadınların acımasızca hedef alındığını belirterek, bu duruma dur demenin uluslararası insan hakları kuruluşları için ertelenemez bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran'a yönelik artan saldırganlığın da sorun yarattığını belirterek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Azerbaycan Ombudsmanı'ndan Önemli Vurgular

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, konuşmasında günümüz dünyasının küreselleşme, teknolojik gelişmeler, göç sorunları ve silahlı çatışmaların insan hakları üzerindeki etkilerini ele aldı. Aliyeva, ombudsmanların rolünün, savaş ve çatışma sonrası dönemlerde kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Aliyeva, Azerbaycan'ın uzun yıllar boyunca yalnızca işgal değil, aynı zamanda etnik temizlik politikalarına maruz kaldığını hatırlatarak, bu politikaların insani sonuçlarının hâlâ hissedildiğini söyledi. İşgalden kurtarılan bölgelerdeki mayın sorununa değinen Aliyeva, "Mayın sorunu, insanların güvenli yaşama hakkını ciddi tehdit ediyor. Aynı zamanda göçmenlerin doğdukları topraklara güvenli şekilde dönmelerini engelliyor," ifadeleriyle durumu özetledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Azerbaycan Ombudsmanlığı tarafından organize edilen etkinlikte konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Azerbaycan Ombudsmanlığı tarafından organize edilen etkinlikte konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi
6
İstanbul'da Metrobüs Kazası: Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı
7
Trabzon'da Yayla Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı