Bakü'de Ombudsmanlar 'Hukukun Üstünlüğü'nü Tartıştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi. Etkinlik, Azerbaycan Ombudsmanlığı tarafından düzenlendi ve Slovakya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Umman, Mısır ve Moğolistan'dan ombudsmanlar ve ilgili yetkililer katılım gösterdi. Türkiye'den Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da sempozyuma iştirak etti.

Akarca'dan Çarpıcı Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Akarca, savaşlar, iç çatışmalar, zorunlu göçler ve iklim krizinin yol açtığı insani dramların yanı sıra dijitalleşmeyle ortaya çıkan karmaşık hak ihlallerinin giderek arttığını vurguladı. Özellikle Gazze'de yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek, "Filistin topraklarında, bilhassa abluka altındaki Gazze'de insanlık vicdanını derinden yaralayan ağır hak ihlalleri, her geçen gün daha vahim boyut kazanmaktadır. Sivil halka yönelik sistematik katliamlar, artık bir soykırım halini almıştır," dedi.

Akarca, bebekler ve kadınların acımasızca hedef alındığını belirterek, bu duruma dur demenin uluslararası insan hakları kuruluşları için ertelenemez bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran'a yönelik artan saldırganlığın da sorun yarattığını belirterek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Azerbaycan Ombudsmanı'ndan Önemli Vurgular

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, konuşmasında günümüz dünyasının küreselleşme, teknolojik gelişmeler, göç sorunları ve silahlı çatışmaların insan hakları üzerindeki etkilerini ele aldı. Aliyeva, ombudsmanların rolünün, savaş ve çatışma sonrası dönemlerde kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Aliyeva, Azerbaycan'ın uzun yıllar boyunca yalnızca işgal değil, aynı zamanda etnik temizlik politikalarına maruz kaldığını hatırlatarak, bu politikaların insani sonuçlarının hâlâ hissedildiğini söyledi. İşgalden kurtarılan bölgelerdeki mayın sorununa değinen Aliyeva, "Mayın sorunu, insanların güvenli yaşama hakkını ciddi tehdit ediyor. Aynı zamanda göçmenlerin doğdukları topraklara güvenli şekilde dönmelerini engelliyor," ifadeleriyle durumu özetledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Azerbaycan Ombudsmanlığı tarafından organize edilen etkinlikte konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Azerbaycan Ombudsmanlığı tarafından organize edilen etkinlikte konuşma yaptı.