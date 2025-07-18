Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu Gerçekleşti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu düzenlendi. Etkinlik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) katkılarıyla, Türkiye Basın Federasyonu, Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) ve Yeniçağ Medya Grup tarafından gerçekleştirildi. Her iki ülkeden üst düzey siyasetçi ve gazetecilerin katıldığı etkinlik büyük bir ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatta olmayan devlet büyüklerinin saygı duruşuyla başladı. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Forumda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve ATEV Başkanı milletvekili Tenzile Rüstemhanlı da konuşma yaptı.

Büyükelçi Akgün'den Kardeşlik Vurgusu

Büyükelçi Akgün, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihsel bağlarına değinerek, iki ülke ilişkilerinin şu anda en önemli dönemini yaşadığını ifade etti. Akgün, Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ortak sözlerini hatırlatarak, "Dünya sisteminin yeniden yapılandığı süreç Türkiye-Azerbaycan birlikteliğini zorunlu kılıyor. Bu kardeşliğin hem kültürel hem de rasyonel temelleri vardır," dedi.

15 Temmuz'un Önemi

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, konuşmasında Türk halkının 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verdiği mücadelenin önemine değindi. Burhan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in darbeye karşı ilk tepkiyi veren lider olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan medyasının duruşunu övmekle birlikte, bu dayanışmanın önemi üzerine durdu.

Medyada İş Birliği

ATEV Başkanı Rüstemhanlı, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesinde medya iş birliğinin büyük rol oynadığını dile getirerek, "Türkiye zarar görürse tüm Türk dünyası zarar görür. Bunun farkındayız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yeniçağ Medya Grup Başkanı Agil Alesker, iki ülkenin medyasının 2. Karabağ Savaşı'ndaki ortak çalışmalarının başarısını örnek gösterdi.

Forum, gazetecilerin katıldığı "15 Temmuz" ve "Medya ve kardeşlik" panelleri ile devam etti. Gazeteciler Zafer Şahin, Esra Elönü, Abdulkadir Selvi, Emin Pazarcı, Hacıbey Heyderli, Melih Yigitel, Ekrem Kızıltaş, Nurettin Bay, Kübra Maharremova, Kadir Yıldız ve Rauf Arifoğlu, forumda görüşlerini paylaştı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleri, Türkiye Basın Federasyonu, Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) ve Yeniçağ Medya Grup tarafından düzenlenen etkinliğe her iki ülkeden siyasetçiler ve gazeteciler katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleri, Türkiye Basın Federasyonu, Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) ve Yeniçağ Medya Grup tarafından düzenlenen etkinliğe her iki ülkeden siyasetçiler ve gazeteciler katıldı.