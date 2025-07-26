Balat'ta 'Sıfır Artı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Sıfır Artı' Sergisi Balat'taki Maraşlı Rum İlkokulu'nda Açıldı

'Artık atık olmasın!' sloganıyla yola çıkan 'Sıfır Artı' sergisi, Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenerek Balat'taki Maraşlı Rum İlkokulu'nda sanatseverlerle buluştu.

Sürdürülebilir Sanat Anlayışı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 'Sıfır Atık Artı' projesinin bir parçası olan bu sergi, sanatın evrensel diliyle sürdürülebilirliği yorumlamakta. İstanbul'un çok kültürlü hafızasına ev sahipliği yapan Balat, bu sergiyle kullanılmayanın yeniden değer kazanabileceği, unutulanın hatırlanabileceği ve atığın anlamla örülebileceği bir perspektif sunuyor.

Sanatçıların Yenilikçi Yaklaşımları

Dört farklı disiplinin temsilcisi olan sanatçılar, tekstil atıkları ile ürettikleri eserleriyle ziyaretçileri düşünsel ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Her sanatçı, kendi özgün ifade biçimiyle bireysel ve kolektif hafızaya dokunarak izleyiciyle etkileşim kuruyor.

Atıkların Dönüşümü ve Estetik Değer

Her bir eserde yeniden şekillenen atıklar, dönüşümün ötesinde insan emeğini, tarihsel belleği ve estetik duyarlılığı da yansıtıyor. Bu nedenle 'Sıfır Artı' sergisi, izleyicilere sadece bakmayı değil, görmeyi ve düşünmeyi öneriyor.

'Sıfır Artı' sergisi, 24 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Artı" sergisi, Balat'taki Maraşlı Rum İlkokulu'nda sanatseverlerle buluştu. "Sıfır Atık Artı" projesi kapsamında hayata geçirilen sergi, sürdürülebilirliği sanatın evrensel diliyle yorumluyor.

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Artı" sergisi, Balat'taki Maraşlı Rum İlkokulu'nda sanatseverlerle buluştu. "Sıfır Atık Artı" projesi kapsamında hayata geçirilen sergi, sürdürülebilirliği sanatın evrensel diliyle yorumluyor.