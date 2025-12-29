Kardelen Kestane Şekeriyle yıla lezzetli başlangıç

Türkiye’nin dört bir yanında yılbaşı sofraları kurulurken, tatlı tercihleri hem damak tadına hem de sağlıklı içeriğe göre şekilleniyor. Bursa’nın köklü firmalarından İlka Şekerleme, Kardelen markasıyla ürettiği kestane şekeriyle bu beklentilere yıllardır yanıt veriyor.

Geniş ürün yelpazesiyle her damak tadına

Yeni yılı karşılamaya hazırlananlar için hem hafif hem de anlamlı bir tatlı alternatifi sunan Kardelen Bursa Kestane Şekeri, 60'tan fazla farklı ambalaj ve form seçeneğiyle her damak tadına hitap ediyor. Sade, çikolatalı, cevizli, Antep fıstıklı ve portakallı gibi çeşitleriyle geleneksel kestane şekerine yeni tatlar kazandıran Kardelen, bu yıl da yılbaşı sofralarının gözdesi olmaya aday.

Doğallık ve sağlık ön planda

Bursa’daki modern üretim tesislerinde, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara; Cardelion markasıyla ise yurt dışına ürün sunan İlka Şekerleme, kestane şekerini geleneksel yöntemlerle modern teknikleri birleştirerek üretiyor. Firmanın Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, günümüzde tüketicilerin lezzet kadar ürün içeriğine de dikkat ettiğini belirterek, "Artık insanlar sadece tat değil, içerik açısından da güven duyabilecekleri ürünlere yöneliyor. Kestane şekeri, meyve özlü yapısı ve katkısız oluşuyla özellikle sağlığına dikkat eden ve geleneksel lezzetlerden vazgeçmeyen tüketiciler için hem doğal hem de hafif bir tatlı alternatifi sunuyor" dedi.

Kestanenin besin değeri

Kestanenın sağlık açısından taşıdığı değerlere de değinen Akgün, "Fosfor, potasyum ve demir açısından zengin olan kestane, enerji verirken bağışıklığı da destekliyor. Sindirime yardımcı olması, onu özellikle yıl sonunda tercih edilen ağır tatlılara karşı sağlıklı bir alternatif haline getiriyor. Çocuklardan yaşlılara herkesin keyifle tüketebileceği bir ürün," şeklinde konuştu.

Yılbaşı ruhuna sıcak bir dokunuş

Kardelen’in sevimli maskotu Kirpiş, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı yılbaşı şapkasıyla vitrinlerde yerini alarak kestane şekerine neşeli bir hava katıyor. Tolga Akgün, "Bu küçük ama sıcak dokunuşla yılbaşı ruhunu yaşatmak istedik. Ürünlerimiz yalnızca damaklarda değil, duygularda da iz bırakıyor. Bursa’nın köklü lezzetini taşıyan kestane şekeri, sevdiklerine anlamlı ve zarif bir tat sunmak isteyenler için ideal bir tercih" ifadelerini kullandı.

Hijyen bir prensip, sadece gereklilik değil

Kardelen’in üretim tesislerinde ise hijyen ve gıda güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Uluslararası standartlara uygun şekilde çalışan firma, üretimin her aşamasında titiz kalite kontrol süreçleri uyguluyor. Tüm ürünler el değmeden modern sistemlerle paketleniyor. Akgün, "Tüketicimizin sofralarına ulaşan her ürün, bizim için bir sorumluluk taşıyor. Bu yüzden hijyen bizim için sadece bir gereklilik değil, bir prensip" diyerek bu konudaki hassasiyetlerini vurguladı.

Yeni yıl sofralarında anlamlı bir seçim

Lezzeti, hafifliği ve kültürel değeriyle dikkat çeken Kardelen Kestane Şekeri, yeni yılı karşılayan sofralarda yerini almak için raflarda alıcısını bekliyor. Geleneksel tatlara modern bir dokunuş arayanlar için hem sağlıklı hem de anlam yüklü bir seçenek sunuyor.

Kardelen hakkında

1991 yılında Bursa’da kurulan Kardelen Kestane Şekeri, geleneksel yöntemleri modern üretim teknikleriyle birleştirerek Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına lezzet sunmaktadır. 60'tan fazla ürün çeşidiyle geniş bir tüketici kitlesine hitap eden Kardelen, kalite, hijyen ve kültürel mirasa bağlılığıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor.

