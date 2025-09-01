DOLAR
Balık Sezonu Açıldı: Edirne Tezgahları Hamsi ve Sardalyayla Doldu

Av yasağının kalkmasıyla Edirne'de balık sezonu açıldı; hamsi, sardalya ve istavrit tezgahları doldurdu, fiyatlar makul seyrediyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:04
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı. Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları doldurdu.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, AA muhabirine, av yasağının kalkmasıyla teknelerin gece denize açıldığını söyledi.

Çimen, "Bu yıl palamut yerini hamsiye, sardalyaya bıraktı. Şu an hamsi, istavrit ve sardalya çıkıyor. Sezonu heyecanla bekledik. Gayet güzel bir başlangıç oldu, satışlarımız başladı. Vatandaşlarımız balığa ilgi gösteriyor. Fiyatlar makul, ilerleyen günlerde daha da düşeceğini düşünüyoruz. Bu yıl vatandaş bolca balık yiyecek." diye konuştu.

Fiyatlar ve Türler

Çimen, hamsinin kilogramını 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreği de 500 liradan sattıklarını kaydetti.

Pazardaki Görüşler

Balık almaya pazara gelen Haluk Poyraz, sezonun ilk günü pazarı gezdiğini ifade etti. Poyraz, "İlerleyen günlerde hamsi ve istavrit daha çok tezgahlarda yerini alacak. Balığın her çeşidini seviyorum. Izgarasını, tavasını yaparız. Balıklar taze, kafamıza göre bir balık bakacağız. Yeni sezon hayırlı olsun." dedi.

Sezonun açılmasıyla tezgahlarda artan çeşitlilik ve makul seyreden fiyatlar, tüketicilerin ilgisini çekiyor ve satışların sürdürülebilir bir ivme kazanması bekleniyor.

