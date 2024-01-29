Balıkçılar Marmara'da umduğunu bulamadı yeni hedef: Karadeniz!

Yeni yılın ilk günlerinde denizin derinliklerine inen balıkçılar, limana çok az hamsi ve istavritle geri geldi. Marmara Denizi'nde balıkçılar istedikleri verimi alamadığı için Karadeniz'e yöneliyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni yılın balıkçılar için sakin geçtiğini belirtti.

Tekirdağ'da balıkçılıkla geçinenler, Karadeniz'e balık avlamak için açıldı. Pehlivanoğlu, "Balıkçılarımız Karadeniz'de hamsi ve istavrit avcılığı yapıyor. Bu sıralar ağlara daha çok bu balıklar takılıyor. 15 gün daha tekneler Karadeniz'de avlanmayı sürdürecek. Duruma göre eğer Marmara'da balık artarsa buraya gelecekler." diye söyledi.





Pehlivanoğlu, Marmara'da hamsi ve istavritin çoğalmasının hem balıkçıları hem de vatandaşları mutlu edeceğini ifade etti. Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler ise yeni yılda Marmara'da istedikleri avcılığı yapamadıklarını vurgulayarak, "Balık az olduğu için tayfalar da balığın çok olduğu yere gitti. Balık olduğu sürece orada avcılık olacak." dedi.