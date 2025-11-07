Balıkesir Büyükşehir'den Okul Servislerine Sıkı Denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılı boyunca Altıeylül, Karesi ve Edremit'te okul servislerini denetleyerek mevzuata aykırı araçlara yaptırım uyguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:05
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için okul servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimi Yürüten Birimler

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, Altıeylül, Karesi ve Edremit ilçelerinde okul servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan araçların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Denetim Kapsamı

Öğrencilerin servis hizmetlerinden güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanabilmeleri adına yapılan denetim ve kontrol çalışmalarında; ruhsat ve ehliyet, ruhsatta belirlenen yolcu sayısı, emniyet kemeri, güzergâh izin belgesi, klima, yangın söndürme tüpü, araç içi temizliği ve uyarıcı yazıların olup olmadığı ile okul servisi yönetmeliğine uyum değerlendirildi.

Uygulanan Yaptırımlar

Kurallara uymadığı tespit edilen araçlara mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulandı.

