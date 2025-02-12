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Balıkesir'de 17 Yıldır Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

17 yıldır aranan S.Ş.K, Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:18
Balıkesir'de 17 Yıldır Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Tarihi Yakalama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 17 yıl boyunca çeşitli suçlardan aranan zanlı S.Ş.K. (41), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahsın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması", "Askeri ceza kanuna muhalefet" ve "Basın yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından cezaevine girmeden önce gizlendiği yerin Avcılar Mahallesi olduğunu belirledi.

Teknik ve Fiziki Takibin Ardından Yakalama

Jandarma ekipleri, S.Ş.K’nin saklandığı evi tespit ettikten sonra harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında, şüpheli, evde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ş.K, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıldır aranan zanlı, jandarma ekiplerince...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıldır aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

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