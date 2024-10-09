Balıkesir'de 2.400 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Balıkesir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla 2.400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüpheli Ürünlerin İçeriği İncelendi

Jandarma, bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katılarak sahte zeytinyağı imal edildiği ihbarını aldıktan sonra, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte harekete geçti. Yapılan aramalarda, ilçe merkezinde bulunan bir adreste önemli miktarda sahte zeytinyağı ile birlikte 15 kilogram bal bulundu.

Tüketiciler Dikkatli Olmalı

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, tüketicilerin sahte ve tağşiş ürünleri ayırt etmesinin zor olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda büyük mücadele verdiğini ifade eden Kıvrak, "Tüketiciler, özellikle plastik boya kokan ürünlerin içerisinde mutlaka başka bir şey olduğunu düşünmelidir. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmak kritik önem taşımaktadır. Kara yolu kenarlarından ya da internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte ve tağşiş ürün alma ihtimali artmaktadır." diyerek vatandaşı uyardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak (fotoğrafta), zeytinyağında sahtecilikle ilgili açıklama yaptı.