Kemer'de Kadınlar Lokali Ocak Sonunda Açılıyor

Kemer Belediyesi Kadınlar Lokali Ocak Sonunda Açılıyor

Arslanbucak’ta 50 kişilik sosyal merkez kadınların buluşma noktası olacak

Kemer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan Kadınlar Lokali, ocak ayı sonunda hizmete başlıyor. Lokal, Arslanbucak Mahallesi’nde düğün salonunun yanında tamamlanan tesiste faaliyete geçecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesi’nde yer alan düğün salonunun yanında bulunan Kemer Belediyesi Kadınlar Lokali’nde tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, lokali gezerek lokalin Kemer’e kazandırılmasında büyük emekleri olan Kemer Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akın’dan bilgi aldı.

Necati Topaloğlu konuyla ilgili, "Kadınlarımız burada gelip sohbet edip güzel vakit geçirecekler. Burada satranç, tavla, dama, okey oyunları mevcut. Çay, kahve ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar da mevcut. Buradaki en büyük emek meclis üyemiz Mehmet Akın’a ait. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin de desteği çok fazla. Kemerimize hayırlı olsun" dedi.

Meclis Üyesi Mehmet Akın ise lokalin özelliklerini ve hizmetlerini anlattı: "Kadınlar Lokali 50 kişilik. Kadınlarımız burada satranç, tavla, dama ve diğer oyunları da oynayarak vakit geçirebilecek. Ayrıca altın günleri, doğum günü partileri veya özel günlerini ücretsiz olarak yapabilecekler. Lokalimizde çay, kahve, tost ve hazır ürünlerimiz de olacak. Kemer Belediyesi olarak çıkardığımız Kemer Kart burada da geçerli olacak ve kadınlarımız yüzde 15 indirim hakkı elde edecek. Başkanımızın sosyal belediyecilik anlamındaki projelerini birer birer hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Akın, ayrıca Şubat ayında Çamyuva Mahallesi’ndeki Kemer Belediyesi Hizmet Birimi karşısında yer alan park içerisinde Deniz Kafe projesini hayata geçireceklerini ve Kuzdere Mahallesi’nde spor tesisi ile kafe yapacaklarını kaydetti.

İnceleme sırasında Başkan Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Semih Top, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Bilici, Mehmet Akın, Sema Özdemir, Cansın Efir, Ali Akar, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman ve Kemer Belediye Merkez Spor Kulübü Başkanı Ayhan Süel eşlik etti.

KEMER BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA YAPTIĞI PROJELER ARASINDA YER ALAN KADINLAR LOKALİ OCAK AYI SONUNDA HİZMETE BAŞLIYOR.