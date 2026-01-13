Görükle'de İki Katlı 'Çöp Ev' Temizlendi: 9 Kamyon Atık Çıkarıldı

Nilüfer Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak için kapsamlı temizlik yaptı

Nilüfer Belediyesi, Görükle Mahallesi'nde çöp eve dönüşen iki katlı müstakil binada kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Emniyet ve savcılıktan gelen bildirimin ardından harekete geçen belediye ekipleri, evin odaları, merdivenleri ve çatı katına kadar uzanan tüm alanlarda biriken atıkları titizlikle topladı.

Çalışma sırasında evdeki kağıt, plastik, hurda eşya ve bozulmuş eşyalar gibi atıklar ayrıştırılarak torbalandı ve nakledilmek üzere hazırlandı.

Sonuç olarak, binadan toplam 9 kamyon dolusu atık çıkarılarak döküm sahasına gönderildi; tüm katlar, çatı bölümü ve geçiş alanları tamamen boşaltıldı.

Temizlik sonrası, biriken çöplerin yol açabileceği bakteri, haşere ve kötü koku riskini önlemek amacıyla binanın içi ve çevresi detaylı şekilde ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Nilüfer Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

