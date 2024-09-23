Balıkesir'de 32. Geleneksel Engelliler Şenliği Başladı

Balıkesir'de "32. Geleneksel Engelliler Şenliği" Coşkuyla Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi iş birliği ile düzenlenen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli birey ve ailelerinin katılımıyla başladı.

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılışta, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz, 32. şenliğin düzenlenmesinin verdiği gururu dile getirerek, "Bu etkinlik sadece bir şenlik değil. Burası hayata dahil olmanın bir yolu. Ailelerimizin en büyük sorunlarından biri, sosyal yaşama katılabilmeleridir. Eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim modeli talep ediyoruz," şeklinde konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı'nın Mesajı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin en uzun süreli olanı olduğunu belirtti. Kovid-19 salgını dışında 32 yıldır düzenlenen bu şenlikte konukların 5 gün boyunca keyifli zaman geçirmesini beklediklerini dile getirdi. Ergin, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli bireylerimize her zaman olduğu gibi bu yıl da kucak açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik artık Ayvalık ile özdeşleşmiştir," dedi.

Şenliğin Kapsamı ve Sonuçları

Şenlik, halk oyunları gösterisi ve engellilerin geleneksel geçiş korteji ile devam etti. Ayvalık, engelli dostu bir şehir olarak konukseverliğini ve engelli haklarına verdiği önemi gösterdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği, 400 engelli ve ailelerinin katılımıyla başladı. Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.