Balıkesir'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, İHA destekli gözetleme ile yakalandı.
Gözaltı ve İşlem Süreci
Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda gerçekleştirilen operasyon sırasında, jandarma ekipleri ormanlık alanda gizlenen Afganistan uyruklu göçmenleri tespit etti. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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