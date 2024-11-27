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Balıkesir'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'a gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen İHA destekli operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:34
Balıkesir'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, İHA destekli gözetleme ile yakalandı.

Gözaltı ve İşlem Süreci

Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda gerçekleştirilen operasyon sırasında, jandarma ekipleri ormanlık alanda gizlenen Afganistan uyruklu göçmenleri tespit etti. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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