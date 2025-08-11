Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan Açıklama

Balıkesir'de gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, kapsamlı bir açıklama yaptı. Depremin Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedildiği belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen depremin yanı sıra büyüklüğü 3 üzeri toplam 7 artçı deprem'in daha gerçekleştiği ifade edildi. Saha tarama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden personel ve araç sevki yapıldığı açıklandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı ve tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplandı. AFAD, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek, gelişmeleri yakından takip edeceklerini bildirdi.

