Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Çok Sayıda İlde Hissedildi

Balıkesir'de Şiddetli Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, saat 19.53'te gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak kaydedilirken, derinliği ise 11 kilometre olarak belirlendi.

Birçok İlde Hissedildi

Yaşanan sarsıntı, Balıkesir merkezinin yanı sıra İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ gibi birçok ilde de hissedildi. Bu geniş alanda pek çok vatandaş, deprem anında endişe yaşadı.

Hasar Durumu

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı gözlemlenirken, yetkililer olayla ilgili incelemelere devam ediyor. Yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bölgedeki durumu takip eden ekipler gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların, depremin ardından hasar tespit çalışmaları ve güvenlik açısından yetkililerin talimatlarına uymaları önemle vurgulanıyor.

