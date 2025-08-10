DOLAR
Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Sındırgı'da Yıkım ve Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkılan binalar ve kurtarma çalışmaları sürüyor, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 21:22
Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Sındırgı'da Yıkım ve Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Deprem Şoku

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi ve 11 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yıkılan Binalar ve Çalışmalar

Deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ illerinde de hissedildi. Sındırgı'da, alt katında eczane bulunan ve üst katında 6 kişinin yaşadığı 2 katlı bir bina yıkıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, "İki katlı binada 6 kişi yaşıyor. Şu ana kadar 4 kişiye ulaşıldı, bir vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Ayrıca ilçede 10'un üzerinde yıkılan bina olduğu bilgisini paylaştı ancak henüz bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Destek

Başkan Sak, köylerin %60-70'ine ulaştıklarını ve tetkiklerini sürdürdüklerini ifade etti. Yıkılan binaların yanı sıra camilerin de zarar gördüğünü belirtti. Ayrıca, İzmir, Manisa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin vatandaşlara erzak yardımı yapacağını ve geceyi en sağlıklı şekilde geçirmeleri için çaba gösterileceğini aktardı.

Deprem sonrası toplanma alanlarının oluşturulduğu da duyuruldu. Sındırgı sakinleri için devlet ve yerel yönetim birimleri tüm imkanları seferber etmiş durumda.

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

