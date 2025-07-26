Balıkesir'de AK Parti'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de, AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, kaymakamlık binası arkasında gerçekleşti. Yüksel, burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların durumdan haberdar etmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

Yüksel'in evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in cenazesi toprağa verildi. Törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Yüksel ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.