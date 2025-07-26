DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.785.239,23 -0,11%

Balıkesir'de AK Parti'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:08
Balıkesir'de AK Parti'li Meclis Üyesi Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de, AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, kaymakamlık binası arkasında gerçekleşti. Yüksel, burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların durumdan haberdar etmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

Yüksel'in evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen AK Parti'li Havran Belediye Meclis...

Balıkesir'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in cenazesi toprağa verildi. Törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Yüksel ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim