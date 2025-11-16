Balıkesir'de Burhaniye Kent Tiyatrosu'nun 'Bizden Değilsin' Oyunu Ayakta Alkışlandı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Bizden Değilsin' adlı çocuk oyunu yoğun ilgi gördü. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde sergilenen tiyatro, izleyicilerin ayakta alkışladığı bir geceye sahne oldu.

Oyun ve Oyuncular

Oyun, Nedim Buğral tarafından yazıldı ve Ender Kurt yönetmenliğinde sahnelendi. Temsilde rol alan Berk Yıldız, Onur Cebeci, İrem Başkan ve Tevfik Can Bal performanslarıyla profesyonellere taş çıkartır bir görüntü sergiledi.

Seyirci İlgisi ve Çocukların Tepkisi

Salonu dolduran çocuk seyirciler, oyuncuları alkış yağmuruna tuttu. 7. sınıf öğrencisi Zeynep Başaran oyunu beğendiğini şu sözlerle dile getirdi: "Ben böyle oyunları sevdim. Bu oyunu da beğendim zaten. Daha fazla olmasını tercih ederim. Oyuncularında başarısını tebrik ediyorum. Güzeldi yani".

6. sınıf öğrencisi Yasin Yıldırım ise, "Ben bu oyunu çok beğendim. Yapanlara teşekkür ederim. Daha fazla yapılmasını isterim. Eğlenceliydi komikti" ifadelerini kullandı.

Yönetmenin Değerlendirmesi

Oyun hakkında konuşan yönetmen Ender Kurt, organizasyonun 14. gösterimi olduğunu belirterek çocuk oyunlarına verdikleri önemi vurguladı: "Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunun Bizden Değilsin adlı çocuk oyununu sergiledik. Sağ olsun seyircilerimiz çok güzeldi. Çocuklarımız salonu doldurdular. Bu oyun 14. gösterimiz. Biz çocuk oyunlarını çok önemsiyoruz. Çocuk oyunları ile birlikte köylerle ilgili projelerimiz de vardı. Daha çok çocuk oyunlarımızı çalışıyoruz. Yeni oyunlarımız da var. Oynamaya devam edeceğiz. Başta Belediye başkanımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde birçok yere gidip oyunlarımızı sergiliyoruz. O yüzden bizi takip etmeye devam edin".

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki gösterim, çocukların talebi üzerine tekrarlarının yapılmasını bekliyor ve Kent Tiyatrosu yeni çocuk oyunlarıyla sahneye çıkmaya devam edecek.

OYUNCULAR VE ÇOCUKLAR