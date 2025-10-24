Balıkesir'de Cezaevi Firarisini İşe Aldığı İddia Edilen 3 Zanlı Adliyede

Balıkesir'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen üç kişi, suçluyu kayırma iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:33
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen üç zanlı adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve Gözaltı

Şüpheliler K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç zanlı, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir'i öldürüp, 2'si polis olmak üzere 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

