DOLAR
39,19 0%
EURO
44,81 0%
ALTIN
4.196,32 0%
BITCOIN
4.303.046,87 0,19%

Balıkesir'de Çöplük Yangını Zeytin Bahçelerine Sıçradı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başlayan çöplük yangını, rüzgarın etkisiyle zeytin bahçelerine yayıldı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 18:48
Balıkesir'de Çöplük Yangını Zeytin Bahçelerine Sıçradı

Balıkesir'deki Yangın Zeytin Bahçelerini Tehdit Ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Eminkuyu mevkisinde bulunan eski katı atık sahasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkarken, şiddetli rüzgar yangının yayılmasına neden oldu.

Ekipler Yangına Müdahale Ediyor

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin özellikle çöplük bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Mozambik'te Kurban Eti Dağıtımına Başladı
2
Bursa İnegöl'de Ahşap Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı
3
Antalya'da Otobüs ve Panelvan Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Hacılardan Şeytan Taşlama Geleneği: Kurban Bayramı'nda Coşku Devam Ediyor
5
Bayram Coşkusu Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Katılımıyla Yaşandı
6
İstanbul Eğlence Parklarında Kurban Bayramı Yoğunluğu
7
Tarihi Yarımada'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi