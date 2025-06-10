Balıkesir'de Çöplük Yangını Zeytin Bahçelerine Sıçradı

Balıkesir'deki Yangın Zeytin Bahçelerini Tehdit Ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Eminkuyu mevkisinde bulunan eski katı atık sahasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkarken, şiddetli rüzgar yangının yayılmasına neden oldu.

Ekipler Yangına Müdahale Ediyor

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin özellikle çöplük bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.